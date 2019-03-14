الرئيسية حوادث فيديو.. إحباط تهريب 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة الخميس، 14 مارس 2019 10:36 ص زيوت وعطور-أرشيفية إضافة تعليق نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن غير مرخص لتعبئة وتصنيع زيوت السيارات غير مطابقة للمواصفات. جاء ذلك فى إطار الحملات الأمنية التى تشنها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. القبض على قتلة بائع خضار بطلق نارى فى الإسماعيلية حوادثحملات امنية اخبار الحوادث ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء "مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن 10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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