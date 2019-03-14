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فيديو.. إحباط تهريب 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة

الخميس، 14 مارس 2019 10:36 ص
فيديو.. إحباط تهريب 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة زيوت وعطور-أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن غير مرخص لتعبئة وتصنيع زيوت السيارات غير مطابقة للمواصفات.
 
 
جاء ذلك فى إطار الحملات الأمنية التى تشنها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 

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