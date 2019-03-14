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فيتو ترامب.. الرئيس الأمريكى يعترض على قرار مجلس الشيوخ

الخميس، 14 مارس 2019 10:10 م
فيتو ترامب.. الرئيس الأمريكى يعترض على قرار مجلس الشيوخ ترامب
كتب محمد تهامى زكى
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أبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتراضه على قرار مجلس الشيوخ ، لصالح مشروع قرار يقضى بإنهاء حالة الطوارئ التى فرضها  بغرض بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكيسك.

وغرد ترامب "veto"، موضحا: " قائلا أتطلع إلى الاعتراض على القرار الديمقراطى الذى تم تمريره للتو والذى كان من شأنه فتح الحدود مع ازدياد الجريمة والاتجار فى المخدرات فى بلدنا، أشكر جميع الجمهوريين الأقوياء الذين صوتوا لدعم أمن الحدود وجدارنا المطلوب بشدة".

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وصوت مجلس الشيوخ الأمريكى لصالح مشروع قرار يقضى بإنهاء حالة الطوارئ التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، بغرض بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكيسك.

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