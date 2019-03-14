فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق فى الزرقا بدمياط السبت المقبل

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط، بالتنسيق مع قطاع كهرباء دمياط هندسة كهرباء الزرقا عن فصل التيار الكهربائى، يوم السبت المقبل، من الساعة 10 صباحًا حتي الساعة 12 ظهرًا بمدينة الزرقا.

وحددت كهرباء الزرقا المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها وهي ( كوبري المركز، الطريق السريع، بنك مصر) وذلك لإجراء عملية الصيانة الدورية للمحولات.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط سكان هذه المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتة.