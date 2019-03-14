video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق فى الزرقا بدمياط السبت المقبل

الخميس، 14 مارس 2019 11:54 ص
فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق فى الزرقا بدمياط السبت المقبل قطع الكهرباء -ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط، بالتنسيق مع قطاع كهرباء دمياط هندسة كهرباء الزرقا عن فصل التيار الكهربائى، يوم السبت المقبل، من الساعة 10 صباحًا حتي الساعة 12 ظهرًا بمدينة الزرقا. 
 
وحددت كهرباء الزرقا المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها وهي ( كوبري المركز، الطريق السريع، بنك مصر) وذلك لإجراء عملية الصيانة الدورية للمحولات.
 
وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط سكان هذه المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع 155 ألف متر مكعب من المخلفات بالمنيا و128 طن بقنا

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار الزرقا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة