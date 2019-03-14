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الخميس، 14 مارس 2019 04:49 م
خالد صلاح
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علاج 472 سجين وصرف سماعات أذن لضعاف السمع

الخميس، 14 مارس 2019 04:28 م
علاج 472 سجين وصرف سماعات أذن لضعاف السمع السجون ـ أرشيفية
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وجه قطاع السجون قافلة طبية شملت كافة التخصصات إلى (سجن شديد الحراسة بالمنيا) لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (472 نزيل)، كما تم صرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة.

ومن ناحية أخرى، وإستمرار لتفعيل البروتوكول المُبرم بين قطاع مصلحة السجون وجمعية الأورمان الخيرية، إستقبل (ليمان 430 الصحراوى) (4) فنيين من الجمعية لتسليم (27) سماعة أُذن لـ(19) نزيل مودعين بالليمان من ذوى الإحتياجات الخاصة، حيث تم تركيبها للنزلاء تحت إشراف أطباء الليمان.


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