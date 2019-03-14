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عضو سابق بالكونجرس يسعى لترشيح الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة 2020

الخميس، 14 مارس 2019 04:59 م
عضو سابق بالكونجرس يسعى لترشيح الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة 2020 عضو الكونجرس الأمريكى السابق بيتو أورورك
رويترز
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دشن عضو الكونجرس الأمريكى السابق بيتو أورورك اليوم الخميس حملة للفوز بترشيح الديمقراطيين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020.

وشغل أورورك، وهو من ولاية تكساس وعمره 46 عاما، مقعدا بالكونجرس لثلاث دورات ونال دعما وطنيا بعد معركته الانتخابية الصعبة أمام السناتور تيد كروز العام الماضى وكان فى شبابه مغنيا لموسيقى البانك روك.

وتعهد أورورك فى مقطع مصور على الإنترنت بعلاج "الأزمات المتشابكة فى اقتصادنا وديمقراطيتنا ومناخنا". وأعقب أورورك إعلانه تدشين الحملة بزيارة إلى ولاية أيوا التى ستشهد أول تنافس للديمقراطيين على الترشح فى فبراير 2020.

ويأمل أورورك إذا خاض انتخابات الرئاسة فى الاستفادة من الشهرة التى حققها خلال انتخابات مجلس الشيوخ فى تكساس. وخسر أورورك عندما تحدى الجمهورى كروز فى الولاية التى يغلب عليها المحافظون، لكنه سرعان ما أظهر مقدرة على جذب الحشود وجمع المال من الناخبين فى أرجاء البلاد.

 

 

 

 


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