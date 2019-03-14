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عبور 39 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.6 مليون طن

الخميس، 14 مارس 2019 11:33 ص
عبور 39 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.6 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 39 سفينة، بحمولة2.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 14 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC  OLIVRE بحمولة 196 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى السعودية  .

 

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركية MUNICH MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى هولندا                       


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