عامل يقتل ابن زوجته بشبرا الخيمة

القليوبية – نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من كشف غموض مصرع طفل عمره عام و3 أشهر بشبرا الخيمة، حيث تبين أن زوج والدته العرفى تعدى عليه بالضرب المبرح، وقام بخنقه بسبب الخلافات الزوجية، وشكه في سلوك الأم وتركها المنزل لمدة عامين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا من العميد صموئيل عطا الله مامور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفي ناصر العام، بوصول "محمود.ا.ه" رضيع يبلغ من العمر عام و3 أشهر، "غير مقيد بالأحوال المدنية" من منطقة منشية عبد المنعم رياض، جثه هامده، وبتوقيع الكشف الطبى المبدئى على الجثة، تبين وجود زرقه بالوجه، واحتمالية أن تكون الوفاة بسبب إسفكسيا الخنق.

تم تشكل فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بالفحص تبين من سؤال والد الطفل، وتدعي "صفية ف ا" ربة منزل، قررت بقيام"أحمد.هـ.م" عامل بكافيه" زوجها عرفيا منذ عام 2016م " بالتعدى على طفلهما بالضرب والتسبب فى وفاته، وذلك لقيامها بترك منزل الزوجية منذ عامين لوجود خلافات عائلية بينهما.

أشارت أم الطفل، أن المتهم دائم التعدى على الطفل منذ عودتها للمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وشكه فى سلوكها، موضحة أن الطفل المتوفى ليس نجله.

تمكن المقدم محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لشكه فى نسب الطفل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1792 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمه لسنة 2019م، وأمرت النيابة بحبس المتهم علي ذمة الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.