video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطلان يعترفان بقتل فتاة ضربا حتى الموت بسبب هاتف محمول فى إمبابة

الخميس، 14 مارس 2019 11:45 ص
عاطلان يعترفان بقتل فتاة ضربا حتى الموت بسبب هاتف محمول فى إمبابة كوبرى الساحل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بقتل فتاة بإمبابة، أنهما قررا التخلص من جثة المجنى عليها عقب الاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، فحملاها وحاولا إلقائها من أعلى كوبرى الساحل بالمياه، إلا أن قوة أمنية ألقت القبض عليهما.

 

وقال المتهمان إنهما تعرفا على الفتاة منذ عدة أشهر، حيث إنها تقيم بالشارع، بالقرب من كوبرى الساحل بإمبابة، وبررا ارتكابهما الجريمة، نتيجة استيلاء المتهمة على هاتف محمول ملك أحدهما، ورفضها إعادته.

 

وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة، وتقديم تقرير للنيابة العامة.

 

تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إخطارا من قوة أمنية يفيد ضبط شخصين أثناء محاولتهما التخلص من جثة فتاة من أعلى كوبرى الساحل.

 

واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحقيق في مقتل فتاة على يد شخصين ومحاولة التخلص من جثتها بإمبابة

قتل فتاة

جريمة قتل

نهر النيل

كوبرى الساحل

امن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة