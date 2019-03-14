عاطلان يعترفان بقتل فتاة ضربا حتى الموت بسبب هاتف محمول فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بقتل فتاة بإمبابة، أنهما قررا التخلص من جثة المجنى عليها عقب الاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، فحملاها وحاولا إلقائها من أعلى كوبرى الساحل بالمياه، إلا أن قوة أمنية ألقت القبض عليهما.

وقال المتهمان إنهما تعرفا على الفتاة منذ عدة أشهر، حيث إنها تقيم بالشارع، بالقرب من كوبرى الساحل بإمبابة، وبررا ارتكابهما الجريمة، نتيجة استيلاء المتهمة على هاتف محمول ملك أحدهما، ورفضها إعادته.

وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة، وتقديم تقرير للنيابة العامة.

تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إخطارا من قوة أمنية يفيد ضبط شخصين أثناء محاولتهما التخلص من جثة فتاة من أعلى كوبرى الساحل.

واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.