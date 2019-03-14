طالب مصرى يحصل على منحة دراسية فى جامعة شيكاغو بتمويل ناصف ساويرس

حصل الطالب "وسام" أمس الأربعاء الثالث عشر من مارس 2019 على المركز الأول في نهائيات مسابقة (College New Venture Challenge).– ويعد "وسام" أحد الطلاب المصريين الذين حصلوا على منحة دراسية في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية مُموّلة من ناصف ساويرس –

يُعد برنامج تحدي المشروعات الجديدة (New Venture Challenge) من أفضل برامج تسريع نمو الشركات الناشئة (Startup Accelerator Program) المُقدمة من جامعة شيكاغو لطلبة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتفع من هذا البرنامج العديد من الطلاب أصحاب الأفكار والشركات الناشئة التي تحولت في وقت قصير إلى شركات تقدر قيمتها بملايين الدولارات مثل شركتي Grubhub وGroupon.

وبحصول الطالب "وسام" على المركز الأول في المسابقة ، فقد تعددت الاستفادة التي حصل عليها الطالب من هذه المسابقة والتي لا تقتصر على الجائزة المادية للمسابقة فقط وإنما أيضاً الخبرة العملية . وسيكون مشروعه "PODU" هو أول منصة للتسجيل الصوتي (Podcast) باللغة العربية التي ستسمح لأي شخص المشاركة في تقديم برامج صوتية لأي مستمع من جميع أنحاء العالم العربي.

وسيعود "وسام" إلى مصر في نهاية هذا العام بعد انتهاء المنحة الدراسية التي حصل عليها هو وأكثر من 75 طالب وطالبة مصرياً من جامعة القاهرة حتى الآن على مدى العشر سنوات الماضية.

وجدير بالذكر أن السيد ناصف ساويرس قد وقع يوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس 2019 على اتفاقية تعاون جديدة بالشراكة مع جامعة شيكاغو بمبلغ اربعة وعشرين مليون دولار أمريكي إضافية ليصل إجمالي تمويل المنح المُهداة للطلاب المصريين بجامعة شيكاغو إلى خمسين مليون دولار أمريكي .