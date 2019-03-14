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ضبط 4215 هاربًا من أحكام وتحصيل 156 ألف جنيه غرامات بالغربية

الخميس، 14 مارس 2019 11:12 م
ضبط 4215 هاربًا من أحكام وتحصيل 156 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4215 هاربًا من أحكام، منهم 2896 حكما فى غرامات، و1113 حكما فى جنح الحبس الجزئى 155 حكما فى المستأنف، و44 حكما فى مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 156552 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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