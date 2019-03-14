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ضبط 25 مسلحا فتحوا النيران على مقار الشرطة بإقليم "بلخ" الأفغانى

الخميس، 14 مارس 2019 11:36 م
ضبط 25 مسلحا فتحوا النيران على مقار الشرطة بإقليم "بلخ" الأفغانى الشرطة الأفغانية
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية نصرت رحيمى، اليوم الخميس، ضبط 25 مسلحا فتحوا النيران على مقار الشرطة وقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة جندى بإقليم بلخ بشمال البلاد.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أنه تم إغلاق الطرق القريبة من مقار الشرطة، على خلفية مقاومة القوات الموالية لحاكم إقليم بلخ السابق عطا محمد نور، قرار تعيين رئيس شرطة جديد بالإقليم.
وتابع رحيمى أن الأوضاع باتت تحت سيطرة قوات الأمن، مضيفا أن رئيس الشرطة الجديد الجنرال عبد الرقيب مبارز، وصل عاصمة الإقليم أمس الأربعاء مصحوبا بوفد من وزارة الداخلية.
وتابعت القناة أن منير أحمد فرهد المتحدث باسم حاكم الإقليم، قال إن المحادثات جارية بين قادة القبائل والنواب وأعضاء المجلس المحلى لحل الأزمة.


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