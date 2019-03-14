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ضبط نصاب هارب من 51 حكما قضائيا في الجيزة

الخميس، 14 مارس 2019 11:34 ص
ضبط نصاب هارب من 51 حكما قضائيا في الجيزة أموال ـ أرشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط هارب من 51 حكما قضائيا بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام "إبراهيم ف.م" مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، محكوم عليه فى 51 قضية (نصب- أموال عامة – شيكات – تبديد)، بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، متخذاً من منزله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته جوازات سفر وبعض الأوراق المزورة.

 

 

 


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