ضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه من أموال الدعم بالجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (117) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" تابع لإحدى المطاعم في الجيزة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2 طن "زيت طعام" ) السابق استخدامها بمصانع "الشيبسى"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفينة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها.

وضبطت شرطة التموين مالك مخبز بلدى في الشرابية بالقاهرة، لقيامه بغلق المخبز وتلاعبه بنظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (453,923 – أربعمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيه)، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية بأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط أمين مخزن جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة في الدرب الأحمر بالقاهرة، لاستلامه وحيازته كميات من السلع الغذائية التموينية المخصص صرفها على البطاقات التموينية قدرها (1,470 طن عدس) معبأة داخل عبوات مدون عليها إحدى شركات المواد الغذائية بفحصها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، وذلك لإرتفاع نسبة الكسر، والشوائب بها، تمهيداً لتوزيعها على المجمعات ومحلات البدالة التموينية، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع "غير مرخص" للصناعات الغذائية في أكتوبر بالجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع كميات كبيرة من السلع الغذائية (حلوى جافة) قدرها (471,600 – أربعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة قطعة (بسكويت – ويفر) مختلفة الأنواع، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.