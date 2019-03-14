ضبط شخص يساوم المواطنين بصورهم على "الفيس بوك "

تمكنت أجهزة الامن من ضبط شخص لقيامه بإبتزاز مواطنة عبر موقع "فيس بوك" من خلال صور شخصية تحصل عليها من هاتف قديم قامت ببيعه، وآخر حاول مساومة مواطن لإعادة جهاز حاسب آلى قام بسرقته.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط" مصطفى.ع" بنطاق محافظة البحيرة لقيامه بإبتزاز إحدى المواطنات - مقيمة بمحافظة البحيرة.. وذلك من خلال إرسال رسائل تتضمن صور لها عبر صفحتها على موقع فيس بوك ، وكذا عبر تطبيق واتس آب ، والتى قد تحصل عليها من خلال شرائه هاتف محمول منذ فترة ، وقيامه بإستخدام أحد برامج إستعادة الملفات المحذوفة، وتمكن من إستعادتها ومنها الصور المشار إليها ، وذلك عقب بيع الشاكية للهاتف المشار إليه، وضبط وبحوزته هاتفين محمول، بفحصهما تبين أنهما المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.. بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

وتلقى فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشرق الدلتا بلاغاً من "السيد .ع.س" صاحب صالة ألعاب رياضية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بنطاق مديرية أمن الدقهلية ، بتضرره من صاحب أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص به تتضمن عبارات تهديد وإبتزاز بطلب مبالغ مالية مقابل إسترداد جهاز حاسب آلى سُرق منه منذ فتره.. حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة السرقة.

وبالبحث والتحرى تبين أن مرتكب الواقعة " حمدى .ح.م "طالب" - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته ، وبالفحص تم ضبط هاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود الرسائل ، وضبط جهاز "اللاب توب" المبلغ بسرقته، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة ، وأقر بقيامه أثناء تردده على منزل الشاكى - لوجود صلة قرابة بينهما - بالإستيلاء على الجهاز وذلك لوجود خلافات بينهما ، وقيامه بإبتزازه بغرض الإستفادة منه مادياً.

وعلى جانب آخر، رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام عدد من الصفحات على موقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط " أميرة ى. ز" مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. لقيامها بإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك" لترويج وبيع أدوية التخسيس مستوردة مجهولة المصدر وتوصيلها لراغبيها من المواطنين.. وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر مقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة "محدد وجارى ضبطه" وأنها مسئولة عن التعامل مع المواطنين من خلال الصفحة فقط، والثانى يقوم بتوصيل الأدوية للراغبين وإستلام المبالغ النقدية.

كما تمكنت الإدارة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط " محمد ص. م" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.. لقيامه بإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك " لبيع وتوصيل أدوية مستورده مجهولة المصدر، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تم ضبط (270) عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة "علاجية فيتامينات- مستحضرات تجميل".، وبفحص الأدوية المشار إليها بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأنها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالبلاد.