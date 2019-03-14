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الخميس، 14 مارس 2019 02:29 م
خالد صلاح
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ضبط شخص جمع 45 ألف من ضحاياه بزعم توفير فرص عمل لهم

الخميس، 14 مارس 2019 12:53 م
ضبط شخص جمع 45 ألف من ضحاياه بزعم توفير فرص عمل لهم المتهم
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عامل بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

 

 تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغاً من ثلاث مواطنين بقيام "محمد.ع.أ " عامل"- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على خمسة وأربعون ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية ، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين.

 

وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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