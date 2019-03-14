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صور.. وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم

الخميس، 14 مارس 2019 11:32 ص
صور.. وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم جانب من المسابقة
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، حفل ختام أول مسابقة القرآن الكريم وتكريم حفظه كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين مديرية أوقاف الأقصر ومدرسة المتفوقين الدولية بالأقصر.

حضر الحفل قيادات الدعوة بالمديرية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، واشترك فى المسابقة ما يقرب من 20 طالبا وطالبة من مدرسة المتفوقين الدولية بالأقصر فى جميع المستويات، وهي مستوى حفظ القرآن الكريم كاملاً، وثلاث أرباع القرآن الكريم، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم، وثلاث أجزاء من القرآن الكريم، وجزء واحد فقط من القرآن الكريم.

وخلال المسابقة كان المتسابقون على درجة عالية من الحفظ والإتقان، والأعمار كانت مختلفة حيث إن المستويات التعليمية، فهناك متسابقون فى المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانويه وعلى الرغم من كثره الأنشطة التى تقوم بها المدرسة سواء كانت تعليمية أو ثقافية أو ترفيهية، إلا أن إدارة المدرسة تعطى إهتماماً كبيراً للجانب الدينى ونشر الثقافة الدينية بين طلاب المدرسة، وخصوصا أن هذه المسابقة هى الأولى من نوعها التى تعقدها المدرسة.

 

وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (1)
وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (1)

 

وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (2)
وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (2)

 

وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (3)
وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (3)

 

وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (4)
وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (4)

 

وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (5)
وكيل أوقاف الأقصر يشهد أول مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمدرسة المتفوقين الدولية (5)

 


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