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صور.. مدير أمن السويس يوزع هدايا وزارة الداخلية على تلاميذ المدارس

الخميس، 14 مارس 2019 08:38 ص
صور.. مدير أمن السويس يوزع هدايا وزارة الداخلية على تلاميذ المدارس مدير أمن السويس يوزع هدايا على تلاميذ إحدى المدارس
السويس – السيد فلاح
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تفقد اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، صباح اليوم، بعض مدارس التعليم الابتدائي، رافقه خلالها القيادات الأمنية بالمحافظة، وقاموا خلال الجولة بتوزيع هدايا وزارة الداخلية على طلاب وطالبات مدرستي أحمد زويل الرسمية المتميزة للغات وكذلك مدرسة فاروق الباز الرسمية.

مدير أمن السويس يوزع هدايا وزارة الداخلية على تلاميذ المدارس (8)

كان فى استقبال مدير أمن السويس، خلال زيارته لمدارس السويس، سلمي الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وأشرف السروي، مدير عام التعليم العام ورؤوف عياد، مدير عام إدارة شمال التعليمية وخالد العياط، مدير إدارة التعليم التجريبي وعدد من القيادات التعليمية بالمديرية.

مدير أمن السويس يوزع هدايا وزارة الداخلية على تلاميذ المدارس (2)

وتحدث اللواء محمد جاد، مع التلاميذ عن اهتماماتهم فى المستقبل وما تقوم به وزارة الداخلية متمثلة فى رجال الشرطة ودورهم فى حفظ الأمن وتقديم كل الخدمات للمواطنين.

مدير أمن السويس يوزع هدايا وزارة الداخلية على تلاميذ المدارس (4)

وأكد مدير أمن السويس، في كلمته للطلاب أن مهمة رجل الأمن هو الحفاظ علي سلامتنا وأمننا وأن رجال الشرطة في خدمة الشعب دومًا وكلنا في خدمة وطننا الكبير مصر، وأن وجود الشرطي في أي مكان لابد أن يكون مصدر آمان لنا، كما شرح دور رجال الداخلية وتصنيفاتهم وزيهم وأكد علي أهمية دور كل جهة أمنيه في الحفاظ على الأمن الداخلي لمصر والتى تعد مهمه يقاتل عليها الشرطي حتي لو كلفه الأمر حياته شخصيًا.

مدير أمن السويس يوزع هدايا وزارة الداخلية على تلاميذ المدارس (6)

 وأوضح، "جاد" دور كلاً من رجل الإطفاء ورجل المرور وشرطة المرافق ورجال المباحث وأقسام الشرطة ، وشرح دورهم البارز في حفظ الأمن والأمان وذلك وسط استماع جيد من الأطفال أعقبه بعض المناقشات والأسئلة والتي قام بطرحها الأطفال علي مدير الأمن.

 

مدير أمن السويس يوزع هدايا وزارة الداخلية على تلاميذ المدارس (16)

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