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الخميس، 14 مارس 2019 07:40 م
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صور.. طلاب المدارس يحتشدون أمام الكونجرس لتشديد الرقابة على السلاح

الخميس، 14 مارس 2019 07:18 م
صور.. طلاب المدارس يحتشدون أمام الكونجرس لتشديد الرقابة على السلاح
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتشد المئات من طلاب المدارس الثانوية بالولايات المتحدة أمام مقر الكونجرس الأمريكى، وانتقلوا فى مسيرة إلى البيت الأبيض، للمطالبة بتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة النارية، وهو ما يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

أحد المشاركين يسخر من شعار ترامب فى المسيرة
أحد المشاركين يسخر من شعار ترامب فى المسيرة

ونزل الطلاب الأمريكيين الغاضبين من تكرار عمليات إطلاق النار فى مدارسهم، اليوم الخميس للاحتشاد أمام الكونجرس للمطالبة بتشريعات جديدة من شأنها وضع المزيد من القيود على حيازة الأسلحة النارية، بينما احتشد أخرون أمام البيت الأبيض للتعبير عن غضبهم تجاه موقف الرئيس الأمريكى.

الطلاب الأمريكيون فى فناء الكونجرس
الطلاب الأمريكيون فى فناء الكونجرس
طالبات أمام البيت الأبيض
طالبات أمام البيت الأبيض
طالبات تحملن لافتات
طالبات تحملن لافتات
طالبة أمريكية مشاركة بالمسيرة
طالبة أمريكية مشاركة بالمسيرة
طالبة تتسلق أحد الأسوار أثناء المسيرة
طالبة تتسلق أحد الأسوار أثناء المسيرة
طالبة تكتب على كفيها لا تطلق النار
طالبة تكتب على كفيها "لا تطلق النار"
طلاب أمريكيون يتظاهرون امام الكونجرس
طلاب أمريكيون يتظاهرون امام الكونجرس
طلاب مشاركين فى المسيرة
طلاب مشاركين فى المسيرة
طلاب يتسلقون أسوار الكونجرس
طلاب يتسلقون أسوار الكونجرس
عدد من الطلاب المتظاهرين
عدد من الطلاب المتظاهرين
لافتات داعية لوضع قيود على حيازة السلاح فى الولايات المتحدة
لافتات داعية لوضع قيود على حيازة السلاح فى الولايات المتحدة
لافتات مناهضة لحيازة السلاح أمام البيت الأبيض
لافتات مناهضة لحيازة السلاح أمام البيت الأبيض
مسيرة ولافتات يحملها طلاب المدارس فى واشنطن
مسيرة ولافتات يحملها طلاب المدارس فى واشنطن

 


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الكونجرس

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