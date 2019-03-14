video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سقوط أمطار ليلية بكفر الشيخ

الخميس، 14 مارس 2019 01:46 ص
صور.. سقوط أمطار ليلية بكفر الشيخ أمطار
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

 شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ،،هطول أمطار ليلية مابين غزيرة ومتوسطة على المدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ ، أدت إلى غرق  بعض الشوارع بالمياه، وتجمع المياه على جانبى الطرق،وتوقفت حركة الملاحة البحيرية في مياه البحر المتوسط ،لسوء الاحوال الجوية، ومن المحتمل استمرار توقفها اليوم الخميس .

امطار ليلية بكفر الشيخ (2)=

وأعلنت مجالس المدن والأحياء بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مدن وقرى المحافظة ، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة الأحوال الجوية ، ورفع مياه الأمطار من الشوارع .

 

امطار ليلية بكفر الشيخ (4)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج بالإسكندرية

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

سوء الاحوال الجوية

امطار

بحيرة البرلس

طوارئ




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

شبكة العناكب.. كيف تدير لجان الإخوان حرب الشائعات؟.. فيديو

شبكة العناكب.. كيف تدير لجان الإخوان حرب الشائعات؟.. فيديو

غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة