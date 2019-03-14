صور.. سقوط أمطار ليلية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ،،هطول أمطار ليلية مابين غزيرة ومتوسطة على المدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ ، أدت إلى غرق بعض الشوارع بالمياه، وتجمع المياه على جانبى الطرق،وتوقفت حركة الملاحة البحيرية في مياه البحر المتوسط ،لسوء الاحوال الجوية، ومن المحتمل استمرار توقفها اليوم الخميس .

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وأعلنت مجالس المدن والأحياء بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مدن وقرى المحافظة ، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة الأحوال الجوية ، ورفع مياه الأمطار من الشوارع .