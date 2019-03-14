صور.. رئيس الوزراء يتابع أعمال المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت هند مختار - هبة حسام - تصوير سليمان العطيفى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الجولة الموسعة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، حيثُ قام بزيارة إلى مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستمع إلى شرح من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا والذى أشار إلى أن المجموعة تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والادوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الانتاج السنوى 11.1 مليار جنيه مصري وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذ القطاع الي 6.75 مليار جنيه مصري، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.

ثم انتقل رئيس الوزراء والوفد المرافق له، إلى منطقة شركة السويس للتنمية الصناعية، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات ، حيثُ قام بجولة فى المنطقة للتعرف على مكوناتها، واستمع إلى شرح أشار إلى أنها تعدُ أحد المطورين الرئيسين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل علي تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصرى، وقد استطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التى قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الاجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.























































