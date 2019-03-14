صور.. التروسيكلات وعربات الكارو تحاصر قرى ومراكز الإسماعيلية

يقول حسن سميرعباس من أهالى حى السلام أن مشكلة التروسكلات وعربات الكارو فى شوارع حى السلام أو الحكر أصبحت مزعجة للغاية، ويقوم بقياداتها أطفال أو شباب يعملون فى نبش القمامة من الشوارع، وينتشرون ليلا ونهارا ويشوهون الشوارع والميادين ، وهناك سرقات تتم فى بعض المناطق من الشباب وتثبيت لسيدات أوطلاب المدارس ليلا مطالبا بمنع هذة المركبات فى التواجد ليلا فى الشوارع والسيطرة عليها خلال فترة النهاروفحص هوية القائمين على قيادتها لمنع الجرائم التى ترتكب من خلال هذه المركبات.

ويشير محمد كامل حسين من أهالى منطقة العبور إلى وجود عدد كبير من التروسيكلات فى الشوارع الجانبية لمناطق العبور والبلابسة وهى مناطق شعبية، وتحدث مشاكل كثيرة وخناقات بين القائمين على قيادة هذة التروسكلات وبين المواطنين وتستخدم فى هذة الخناقات كافة أنواع الأسلحة نتيجة الخلاف على العبور فى الشوارع الضيقة، أو حدوث سرقات للمنازل والأخطر من ذلك عربات الكارو التى تلوث البيئة وتزيد من قبح منظر الشوارع والحارات الضيقة والروائح الكريهة التى تسببها هذة العربات

ويؤكد أحمد الراوى من قرية المحسمة على أن ظاهرة إنتشارالتكاتك فى القرى أصبحت مشكلة خطيرة ولابد من تقنينها، حيث لايمكن منعها نظرا لأهميتها بالنسبة للأهالي فى القرى، وأستخدامها كمواصلات بديلة نتيجة ضيق الطرق وعدم قدرة السيارات على السير فى هذة الطرق، لكن هناك مشاكل بالفعل من خلال قيادة هذة التكاتك حيث يقودها أطفال ولايحملون رخصة، أو تصريح بقيادة هذة المركبات، وبعضهم سوابق أو مدمنين للمخدرات، بالإضافة إلى أستخدام هذة التكاتك فى السرقة لسهولة حركتها بين الزراعات والسير على الطرق غير الممهدة.

ويضيف أشرف السيد من القنطرة غرب أن مدخل مدينة القنطرة غرب يعتبر مثال صارخ على إنتشاروسيطرة التكاتك وبرغم ضيق المكان وحشر العشرات من التكاتك فى مسافة صغيرة إلا أن هناك حركة غير عادية تؤثر على حركة سير السيارات بشكل عام سواء التى تدخل المدينة قادمة من الإسماعيلية أو التى تعبر الطريق إلى القنطرة شرق وبورسعيد، وأصبحت هذة المنطقة خطرة جدا بسبب هذا الكم من التكاتك.

ومن جانبه أوضح العميد حمدى عبدالنبى قائد مرور الإسماعيلية أن هناك حملات مستمرة على مستوى المحافظة وفى كافة القرى والمراكز لضبط أى مركبة مخالفة أو لاتحمل ترخيص أو تصريح بالعمل، وتم بالفعل خلال الأيام الماضية ضبط العديد من التكاتك والتروسيكلات المخالفة والتحفظ عليها وعمل المحاضر اللازمة لعودة الإنضباط المرورى للشارع، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وتابع قائد المرور أنة يحظر بشكل نهائى سيرالتوك توك بالشوارع العامة فى أى وقت، وهناك تفتيش مستمر على التراخيص حيث يوجد لدينا 3 آلاف توك تك مرخص داخل المحافظ، أيضا يتم التحفظ على الدراجات البخارية التى تحمل أكثر من شخصين أو بدون لوحات معدنية.