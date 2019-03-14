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صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مساكن "سيد متولى"

الخميس، 14 مارس 2019 06:05 ص
صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مساكن "سيد متولى" القمامة تحاصر مساكن سيد متولى
بورسعيد محمد فرج
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اشتكى عدد من أهالى مساكن سيد متولى من تراكم القمامة والقاذورات والبرك والمستنقعات بجوار العشش السكانية الكائنة بمساكن سيد متولى.

 

فيما قال الأهالى  لـ"اليوم السابع" نقطن وحدات سكنية مضى عليها أكثر من 30 عاما وصدر لعدد منها قرارات هندسية بالإزالة نظرا لخطوراتها الداهمة على أرواح السكان الذين تم نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة بعد قيام المسئولين بهدم العقارات التى تمثل أكثر خطورة .

resized_أحد سكان العشش بعمارات سيد متولى بحى الضواحى (2)

وأضاف الأهالى أن رئيس حى الضواحى  أخبرهم أن باقى العمارات التى لم يتم هدمها بحالة جيدة ويمكن إعادة ترميمها فقط حسبما بدت له رغم أنها تعانى من تشققات وتصدعات بالحوائط والأعمدة وتأكل الحديد المسلح لأسقف الحجرات ما يثير الذعر بين العديد من الأسر التى باتت حياتها معرضة للخطر ولكن دون جدوى.

resized_عشش عشوائية وقاذورات بحى الضواحى تحاصر مساكن سيد متولى الآيلة للسقوط (2)

ومن جهة أخرى ناشد قاطنى العشش العشوائية الملاصقة لعمارات سيد متولى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  بهدم العقارات القديمة الآيلة للسقوط  حتى يتسنى لهم استلام وحدات سكنية آدمية وصحية ترحم أطفالهم من الفئران والقاذورات ومياه المجارى التى حولت حياتهم لجحيم .  

resized_عشش عشوائية وقاذورات بحى الضواحى تحاصر مساكن سيد متولى الآيلة للسقوط (4)
 
resized_عشش عشوائية وقاذورات بحى الضواحى تحاصر مساكن سيد متولى الآيلة للسقوط (6)
 
resized_عشش عشوائية وقاذورات بحى الضواحى تحاصر مساكن سيد متولى الآيلة للسقوط
 
resized_عشوائيات بحى الضواحى

 


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