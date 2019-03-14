صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مساكن "سيد متولى"

بورسعيد محمد فرج

اشتكى عدد من أهالى مساكن سيد متولى من تراكم القمامة والقاذورات والبرك والمستنقعات بجوار العشش السكانية الكائنة بمساكن سيد متولى.

فيما قال الأهالى لـ"اليوم السابع" نقطن وحدات سكنية مضى عليها أكثر من 30 عاما وصدر لعدد منها قرارات هندسية بالإزالة نظرا لخطوراتها الداهمة على أرواح السكان الذين تم نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة بعد قيام المسئولين بهدم العقارات التى تمثل أكثر خطورة .

وأضاف الأهالى أن رئيس حى الضواحى أخبرهم أن باقى العمارات التى لم يتم هدمها بحالة جيدة ويمكن إعادة ترميمها فقط حسبما بدت له رغم أنها تعانى من تشققات وتصدعات بالحوائط والأعمدة وتأكل الحديد المسلح لأسقف الحجرات ما يثير الذعر بين العديد من الأسر التى باتت حياتها معرضة للخطر ولكن دون جدوى.

ومن جهة أخرى ناشد قاطنى العشش العشوائية الملاصقة لعمارات سيد متولى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بهدم العقارات القديمة الآيلة للسقوط حتى يتسنى لهم استلام وحدات سكنية آدمية وصحية ترحم أطفالهم من الفئران والقاذورات ومياه المجارى التى حولت حياتهم لجحيم .