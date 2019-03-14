صور.. أهالى 9 نجوع بسوهاج يطالبون بنزع "مصرف" لإنشاء محطة رفع صرف صحى

سوهاج – عمرو خلف

مشكلة حقيقية يعانى منها أهالى 9 نجوع بقرية آبار الملك التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج حيث يشتكى الاهالى والبالغ عددهم 35 ألف نسمة من وجود مصرف مائى بنجع الغفير غير مستخدم منذ سنوات طويلة ويطالبون بنزع جزء منه لإنشاء محطة رفع صرف صحى حيث لا يوجد صرف صحى فى النجوع التسعة بينكما يوجد فى القرية الأم آبار الملك وحاول الاهالى مرارا وتكرارا حل هذه المشكلة وتقدموا بالعديد من الشكاوى والطلبات للمسئولين فى المحافظة دون جدوى حيث يعانون أشد المعاناة من عدم وجود المحطة رغم وجود هذا المصرف بنجع غفير بقرية ابار الملك والغير فعال ولا يستخدم منذ سنوات طويلة.

أهالى النجوع بقرية آبار الملك بمركز أخميم يعانون من عدم وجود الصرف الصحى وقاموا بالتقدم للمسئولين لانشاء محطة رفع صرف صحى ونزع جزء من بهذا المصرف بطريق نجع الغفير حيث أنه غير فعال على حد قولهم وغير مستخدم مطالبين المسولين بمديرية الرى الاستجابة لمطالبهم وإنشاء المحطة.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع الغفير بمركز اخميم والتقى عددا من الاهالى حيث قال السيد أبو شوشة واحمد عبد العزيز وفعت على العسال ومحمد العربى أنهم يعانون منذ سنوات من عدم وجود محطة رفع صرف صحى حيث أن الصرف الصحى موجود فقط فى القرية الام آبار الملك والعمل به جارى إلا أن النجوع التسعة لا يوجد لديهم صرف صحى ولا محطة رفع وقاموا بعرض مشكلتهم على المسئولين بإقامة وإنشاء المحطة فى طريق نجع الغفير ونزع جزء من مصرف غفير لأنه غير مستخدم ولا يوجد حوله سوى القمامة مطالبين المسئولين بمديرية الرى الاستجابة لمطالبهم بنزع جزء من المصرف لإنشاء هذه المحطة والتى تخدم 35 ألف نسمة.

وأضاف الاهالى أن مشكلة الصرف الصحى يعانون منها منذ سنوات وكانوا قد تقدموا قبل ذلك بعدة طلبات للمسئولين لإنشاء محطة صرف صحى ودخوله الخدمة حيث انهم يعانون من عدم وجود الصرف الصحى مما أثر بالسلب على منازلهم نتيجة نزح القيسونات والخزانات فى منازلهم والتى ادت مع مرمر الوقت إلى انهيار اجزاء من المنازل مطالبين المسئولين بالنظر إلى هذه النجوع لخدمة الاهالى.

ومن جانبه قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج، أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من ادارة الصرف بسوهاج للانتقال إلى مكان المصرف ومعاينته على الطبيعة وبحث مطالب الاهالى لمعرفة كيفية النظر فى الاستغناء عن جزء من المصرف عما اذا كان يسمح بالفعل بالاستغناء عن جزء منه من عدمه مشيرا إلى أن مديرية الرى تستجيب لبحث شكاوى المواطنين ومتطلباتهم وكتابة تقرير من اللجنة المختصة بذلك.