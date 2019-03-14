صرف 10 آلاف جنيه للمتوفى فى حادث المنزل المنهار وإعانة عاجلة للمصاب

الغربية - مصطفى عادل

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، وإعانه عاجلة للمصاب فى واقعة انهيار منزل بشارع أحمد راشد الصادر له قرار ترميم.

وفور تلقى محافظ الغربية بلاغ يفيد بانهيار المنزل، وجه بانتقال اللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد والحماية المدنية والتضامن الاجتماعى والاسعاف ومسئولى الكهرباء ومياه الشرب وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بحى ثان طنطا ولجنة المنشأت الأيلة للسقوط بمديرية الإسكان بالغربية لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار للوقوف على مدى تأثرها بالإنهيار وإعداد تقرير فنى عن الحالة الفعلية.

فى الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الامنية جهودها لضبط صاحب العقار المنهار واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.