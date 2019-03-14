صحيفة إسبانية تسلط الضوء على تشجيع استثمار صناعة الزيتون الإسبانى فى مصر

كتبت فاطمة شوقى

نظمت شركة " Citoliv" الإسبانية اجتماعا لدراسة المزايا والتسهيلات التى تقدمها مصر للشركات الإسبانية حول استثمار صناعة الزيتون الإسبانى فى البلد العربى.

ووفقا لصحيفة "اورا جين" الإسبانية فقام "فيديريكو دى لاس موريناس" المدير الفنى لشركة "Pirámide Olivo" مع 20 شركة تنتج وتحول الزيتون الإسبانى، بدراسة خطة لزراعة أشجار الزيتون فى مصر، والمساحات المتاحة لذلك، والبنية التحتية والظروف المناخية اللازمة لذلك، وكذلك الأمن القومى.

وأشار دى لاس موريناس إلى أن هناك فرص عمل ووسائل استثمار متعددة موجودة فى هذا البلد، مما يعد فرصة جيدة لاسترتيجيات تدويل الشركات الإسبانية.

وأوضح رؤساء الشركات الإسبانية أن مصر تقوم بعملية ابتكار لإنشاء قنوات اتصال وتسويق تتسم بالكفاءة والربحية والمنفعة المتبادلة لتطوير فرص جديدة وتوسيع الأسواق وتنويعها.

وأشار رؤساء الشركات الإسبانية إلى أنه لابد من الاستفادة من العرض المصرى ومواصلة العمل من أجل تدويل شركاتهم، والمشاركة فى المنتدى الدولى الأول لأعمال التدويل لقطاع زيت الزيتون فى 22 مارس فى أشبيلية، والذى ستكون فيه مصر ضيف.