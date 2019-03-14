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الخميس، 14 مارس 2019 07:00 ص
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شكاوى من صعوبة التدريبات وتلوث مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بدمياط

الخميس، 14 مارس 2019 07:00 ص
شكاوى من صعوبة التدريبات وتلوث مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بدمياط جامعه دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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شكى ولى أمر أحد طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط من أسلوب تعامل أساتذة الكلية مع الطلاب والتعامل معهم وكأنهم جنود فى معسكرات التدريب.

 

وقال الدكتور مجدى ابراهيم والد الطالب نبيل بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية أن نجله تعرض لوعكة صحية كادت تنهى على حياته بسبب تلوث مياه حمام السباحة الخاصة بأحد المدارس الخاصة وذلك نظرا لعدم تعقيمه بشكل دورى

 

مضيفا اخذت عينة من مياه المسبح وحللتها بداخل احد المعامل على نفقتى الخاصة وتبين تلوث المياه وعدم صلاحيتها للسباحة

 

من جانبه قال الدكتور محمد ابو شوارب عميد كلية التربية الرياضية لليوم السابع أنه لم يتلقى أى شكاوى من سوء معاملة الطلاب أو صعوبة التدريبات مضيفا الهدف منها تخريج طلاب اصحاء واقوياء ليكونوا قادة المستقبل

 

أما بالنسبة لتلوث مياه حمام السباحة أكد أنه سيتواصل مع إدارة المدرسة المالكه للحمام والذى قمنا باستئجاره هذا العام والتأكيد على الالتزام بتعقيم حمام السباحة بشكل دورى.

 


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