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شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

الخميس، 14 مارس 2019 12:39 م
شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
كتب : أحمد جمعة
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يواصل المستوطنون الإسرائيليون جولاتهم الاستفزازية عبر تدنيس ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى وسط دعوات من منظمات يهودية بتكثيف عمليات الاقتحام.

حصل "اليوم السابع" على مقاطع مصورة للجولات الاستفزازية التى قام بها المستوطنين الإسرائيليين فى ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، وأظهرت المقاطع المصورة اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى عبر باب المغاربة وخروجهم من باب السلسلة.

 

وفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة عند الأبواب إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك، واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية.

 

كان ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، دعا المستوطنين لمشاركة واسعة فيما أسماه "اجتياح" المسجد الأقصى اليوم تحت شعار "معا من أجل منع المسلمين من السيطرة على باب الرحمة".

 

كان رئيس "اتحاد منظمات الهيكل" صرح مسبقا، بأن مخططاتهم عبر ثلاث سنوات فشلت عقب فتح الأوقاف "مبنى باب الرحمة"، مشيرا إلى أنه كان مخططا لاقتطاع هذه المنطقة وإقامة كنيس يهودى يحمل اسم "كنيس باب الرحمة" ليكون مقدمة لإقامة الهيكل الثالث مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة فى المسجد الأقصى.


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