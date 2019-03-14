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شاهد.. انفجار خزانان فى منشأة نفطية فى فنزويلا

الخميس، 14 مارس 2019 01:53 م
شاهد.. انفجار خزانان فى منشأة نفطية فى فنزويلا انفجار خزانان فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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انفجر خزانان لمادة تستعمل لتخفيف النفط فى منشأة نفطية فى فنزويلا، أمس الأربعاء، ولم يتم الإبلاغ عن أى إصابات فى الحادث الذى وقع داخل شركة Petro San Felix ، فى Orinoco Belt أكبر مستودع للنفط فى البلاد، كما لم يتم ذكر سبب الانفجار.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقد قال نائب المعارضة خوسيه بريتو إن فرق العمل فى المنطقة طلبت المساعدة لأنهم يفتقرون إلى شاحنات التفريغ، وأبلغ السكان عن حركة سيارات الإسعاف والوحدات التابعة لإطفاء الحرائق فى   PDVSA إلى الموقع.

وقال موظف فى المصنع إنه لم يوجد أى عمال فى المنشأة، وهو الذى جنب وقوع إصابات نتيجة الحادث، موضحا أن إدارة المصنع علقت نشاطاته، الأحد الماضى، بسبب عدم توفر المذيبات المستخدمة لتخفيف النفط الخام الثقيل، وهى ما تسهل عملية تكريره.

وتتخصص شركة Petro San Felix فى تخفيف النفط الفنزويلى الثقيل بقدرة 160 ألف برميل يوميا، ومحسنات النفط الخام هى نباتات تقوم بتحويل الزيت الثقيل إلى زيت أخف وزنا.

وقال النائب خوسيه بريتو، الذى يمثل ولاية أنزواتيجى، حيث وقع الانفجار، لرويترز في مقابلة عبر الهاتف إن العمال كانوا قلقين لأنهم لم يتمكنوا من إطفاء النيران.

ومن ناحية أخرى، فرض انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع فى فنزويلا تعليق صادرات النفط ويشير خبراء ماليون إلى أن هذا يكلف الأمة فى أمريكا الجنوبية ملايين الدولارات فى اليوم.

وصرح روس دالين، الشريك فى كاراكاس كابيتال ماركت ومقرها ميامى، بأن فنزويلا لم ترسل 358 مليون دولار من النفط منذ انقطاع التيار الكهربائى فى جميع أنحاء البلاد بعد ظهر يوم الخميس الماضى، "النظام برمته معلق عمليا."

وقال دالن إن شاحنتين كبيرتين تنتظران فارغة فى رصيف شحن خوسيه بسبب تعتيم التيار الوطنى، وأن 19 سفينة أخرى على الأقل تنتظر دورها فى ذلك المكان.

انفجار خزانان فى فنزويلا
انفجار خزانان فى فنزويلا

 

انفجار خزانان فى منشأة نفطية فى فنزويلا
انفجار خزانان فى منشأة نفطية فى فنزويلا

 

انفجار فى فنزويلا
انفجار فى فنزويلا

 

 


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