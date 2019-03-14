video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 05:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. أسوان فى أبهى صورها استعدادًا لمنتدى الشباب الأفريقى العربى

الخميس، 14 مارس 2019 04:00 ص
شاهد.. أسوان فى أبهى صورها استعدادًا لمنتدى الشباب الأفريقى العربى أسوان
أسوان - ندى سليم - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

انتهت محافظة أسوان، أمس الأربعاء، من وضع اللمسات الأخيرة فى الاستعداد لاستضافة منتدى الشباب الأفريقى العربى، حيث انتهت خطة التطوير التى شنتها المحافظة منذ عده أشهر بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتى شملت تجميل وتشجير وإنارة ودهانات للطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، وذلك بمنظومة شاملة ومتناسقة بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم.

وشملت أعمال التطوير وضع لوحات دعائية تحمل صورًا لأطفال بوجوه مختلفة من النوبة، وتحمل عبارة مرحبًا فى أسوان باللغة الإنجليزية، كما شملت الخطة تزويد شارع الكورنيش بأعمدة إنارة، فضلاً عن أعمال التشجير أمام محطة أسوان التى لاقت إعجابًا من أهالى المحافظة.

اسوان (1)
 
اسوان (2)
 
اسوان (3)
 
اسوان (4)
 
اسوان (5)
اسوان (5)

 

اسوان (6)
اسوان (6)

 

اسوان (7)
اسوان (7)

 

اسوان (8)
اسوان (8)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

"صحة أسوان" تعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى

جهاز البيئة بأسوان: توزيع 500 حاوية جمع قمامة استعدادا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى

"عروس النيل" تتزين لاستقبال ضيوف منتدى الشباب.. أسوان تضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح الملتقى العربى الأفريقى.. بوابة حضارية بالمطار وتجهيز معبد فيلة ولوحات أفريقية على الطرق.. وقطار مكيف للسد العالى

صور.. وزراء التنمية المحلية والإسكان والرياضة يتفقدون اللمسات النهائية لمنتدى الشباب العربى والأفريقى فى أسوان.. المحافظة تتزين استعدادا لاستقبال ضيوف مصر.. وإنشاء بوابة حضارية للمطار وتطوير طريق كورنيش النيل

اخبار مصر

اخبار محافظات

أسوان

اخبار اسوان

منتدى الشباب الأفريقي العربي




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة