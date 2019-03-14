شاهد.. أسوان فى أبهى صورها استعدادًا لمنتدى الشباب الأفريقى العربى

أسوان - ندى سليم - عبد الله صلاح

انتهت محافظة أسوان، أمس الأربعاء، من وضع اللمسات الأخيرة فى الاستعداد لاستضافة منتدى الشباب الأفريقى العربى، حيث انتهت خطة التطوير التى شنتها المحافظة منذ عده أشهر بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتى شملت تجميل وتشجير وإنارة ودهانات للطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، وذلك بمنظومة شاملة ومتناسقة بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم.

وشملت أعمال التطوير وضع لوحات دعائية تحمل صورًا لأطفال بوجوه مختلفة من النوبة، وتحمل عبارة مرحبًا فى أسوان باللغة الإنجليزية، كما شملت الخطة تزويد شارع الكورنيش بأعمدة إنارة، فضلاً عن أعمال التشجير أمام محطة أسوان التى لاقت إعجابًا من أهالى المحافظة.



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