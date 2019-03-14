س و ج.. تعرف على دور الإسعاف النهرى وفوائده فى خدمة المرضى

كتب وليد عبد السلام

تقدم هيئة الإسعاف سلسلة من الخدمات الصحية للمرضى فى إطار دورها الإغاثى الذى يهدف إلى رعاية المريض فى الحالات الطارئة وغير الطارئة.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا فى شكل سؤال وجواب حول آليات طلب الإسعاف النهرى وأهميته فى خدمة الجمهور.

كيف تطلب خدمة الإسعاف النهرى؟

آلية استخدام تلك الخدمة تعتمد على الاتصال برقم الإسعاف 123.

ماذا عن مفهوم خدمة الإسعاف النهرى؟

الإسعاف النهرى هو البديل الاستراتيجى للإسعاف البرى فهو وسيلة هامة للتغلب على الاختناقات المرورية التى تطيل زمن النقل.

هل يوجد معيار لاختيار المسعف النهرى؟

هناك اختلافات بسيطة فى مقدم خدمة الإسعاف النهرى، حيث إنه يتم اختيار الأطقم من ذوى الكفاءة البدنية وخريجى تربية رياضية شعبة سباحة ويتم تدريبهم باستمرار فى هيئة المسطحات المائية الإنقاذ النهرى.

ما الهدف من تفعيل خدمة الإسعاف النهرى؟

هو تحقيق شعار هيئة الاسعاف "أينما تكون تجدنا فى خدمتك"، إلى جانب الوصول بالخدمات الإسعافية إلى الأماكن التى لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليها، مثل الجزر الممتدة داخل نهر النيل والفنادق العائمة.

هل للإسعاف النهرى مهام أخرى غير إسعاف المرضى؟

تستخدم فى تأمين الرياضات النيلية مثل التجديف، وفى حالات الرحلات النيلية بالمراكب السياحية يتم التنسيق مع الهيئة بإرسال البيانات إلى إدارة الإسعاف النهرى وتحديد موعد التحرك لضمان التأمين الطبى.