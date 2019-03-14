سفير مصر فى بريتوريا: منتدى الأعمال المصرى الجنوب أفريقى فرصة لتعزيز العلاقات

افتتح السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"،صباح اليوم الخميس "منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي" والذي ينعقد على مدار اليوم في مدينة "جوهانسبرج- جنوب أفريقيا".

يجري تنظيم المنتدى بالتعاون بين مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية برئاسة مُستشار تجاري "وحيد عدلي"، و"اتحاد الصناعات المصرية"؛ في إطار بعثته الترويجية الثانية لأفريقيا، برئاسة "شريف الجبلى" رئيس لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد، والتي تشمل زيارة إلى دولتي "جنوب أفريقيا" و"زامبيا" في الفترة 13- 20 مارس 2019، وتستهدف دعم وتعزيز التعاون التجاري بين "مصر" ودول القارة الأفريقية، كما ينعقد المنتدى بالتعاون مع "وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية DTI"، و"اتحاد غرف التجارة والصناعة الجنوب أفريقي SACCI".



سفير مصر فى جنوب افريقيا

وفي كلمته الافتتاحية للمُنتدى، استعرض السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا" التطورات الاقتصادية في "مصر" منذ عام 2014 وما توفره من فرص استثمار واعدة في العديد من القطاعات، منوهاً عن "خريطة الاستثمار الصناعي" التفاعلية التي تم إطلاقها وتعرض أكثر من 4000 فرصة استثمارية متاحة في ثمانية قطاعات صناعية في المحافظات المصرية، وأشار "عيسى" إلى المشروعات الوطنية العملاقة التي يتم تنفيذها، ومن بينها مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق، وإنشاء المدن الجديدة وما يرتبط بها من إنشاء مناطق حرة ومراكز لوجيستية ومشروعات تجارية على غرار ما يحدث في مشروع تطوير منطقة قناة السويس، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي وما يرتبط بها من مشروعات انتاج الأغذية والتعبئة والتغليف وغيرها، وقد أبرز السفير المصري تحقيق "مصر" للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبدء تصديره إلى الأسواق الدولية.

كما استعرض "عيسى" إصلاحات المنظومة التشريعية في "مصر" وما تُساهم به في تحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها قوانين؛ الخدمة المدنية، والاستثمار، وضريبة القيمة المضافة،إضافة إلى مجموعة القرارات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تضمنت إصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأكد السفير المصري ، على أن "مصر" تسعى خلال رئاستها "الاتحاد الأفريقي" إلى الدفاع عن مصالح القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063 بتحقيق السلام والازدهار والتكامل الأفريقي،مُشيراً ‘إلى أن "مصر" و"جنوب أفريقيا" يتشاركان الرؤية بأن السلام والأمن مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتطور الاقتصادي والاجتماعي وأن الاستقرار يؤدي إلى استدامة النمو الاقتصادي، منوهاً في ذات الإطار عن أهمية "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" وسعي "مصر" نحو الدفع بدخولها حيز النفاذ.

ووصف السفير "شريف عيسى" المنتدى بأنه فرصة لتقييم الجهود المستمرة التي تبذلها "مصر" و"جنوب أفريقيا" في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالي التجارة والاستثمار حيث لا يزال حجم التجارة بين الدولتين لا يرقى إلى حجم اقتصادهما وتنوعه، ودعاممثلي القطاعات التجارية والاستثمارية في البلدين إلى الاستفادة من الفرص المُتاحة والعمل على تعظيمها، مُشيراً إلى أن الرئيسين المصري "عبد الفتاح السيسي" والجنوب أفريقي "سيريل رامابوزا" اتفقا على ضرورة تسريع التجارة والاستثمار والاستفادة من الفرص الكثيرة في "مصر" و"جنوب أفريقيا" بما يؤدي إلى توطيد العلاقات بينهما.

يجري خلال "منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي" عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية المُشاركة مع ممثلي نحو 200 شركة جنوب أفريقية لبحث فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين "اتحاد الصناعات المصرية" و"اتحاد غرف التجارة والصناعة الجنوب أفريقي".