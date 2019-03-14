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زعيم "العمال" البريطانى: على الجميع العمل لحل الأزمة التى تواجهها البلاد

الخميس، 14 مارس 2019 08:56 م
زعيم "العمال" البريطانى: على الجميع العمل لحل الأزمة التى تواجهها البلاد زعيم المعارضة البريطانى جيريمى كوربين
أ ش أ
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قال زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين اليوم /الخميس/، عقب تصويت البرلمان البريطانى حول تطورات (بريكست)، إنه ينبغى على الجميع "بعد الفوضى وبعض الهزائم" التى مرت بها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية العمل سوياً لإيجاد حل "للأزمة التى تواجهها هذه البلاد".
وأضاف كوربين أن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فشلت "بشكل كبير" فى حل هذه الأزمة، المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وقال "بدأنا عقد اجتماعات مع أعضاء المجلس للوصول إلى توافق جماعى ومساومات" لحل الأزمة فى البلاد.
وأكد كوربين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية استناداً إلى "خطتنا البديلة"، مشيرا إلى أن حزبه يدعم إجراء تصويت شعبى كـ "خيار واقعى لكسر الجمود"، مشيرا إلى أن "الغرض" النهائى يجب أن يكون حماية المجتمعات التى "قلقت حول مستقبل وظائفنا وصناعتنا".
وكان البرلمان البريطانى قد وافق - فى وقت سابق اليوم - على مقترح للطلب من الاتحاد الأوروبى رسميًا تأجيل الخروج "بريكست" إلى ما بعد 29 مارس الجارى، حيث دعم المقترح 412 نائبًا بينما رفضه 202.


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البرلمان البريطانى يوافق على تأجيل "بريكست" إلى ما بعد 29 مارس

بريطانيا

جيريمى كوربين

الاتحاد الأوروبى

بريكست

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