رفع 155 ألف متر مكعب من المخلفات بالمنيا و128 طن بقنا

كتب قنا - وائل محمد وفريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم نقل المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة ، ورفع المخلفات خارج المدن والحيز العمراني حفاظا على صحة المواطنين وحماية البيئة، مشيرا إلي أنه تم نقل 155 ألف متر مكعب من المخلفات الصلبة بالمقالب العشوائية داخل المحافظة إلي خارج الكتلة السكنية.

أكد المحافظ علي دعم واستمرارية منظومة النظافة ونقل المقالب العشوائية من داخل الحيز العمراني، وشدد علي المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والأحياء على تكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز والمحافظة ، وإزالة جميع أكوام ومقالب القمامة.

وأشار إلي أهمية المشاركة المجتمعية ودور الجمعيات الأهلية في منظومة النظافة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق النجاح المطلوب، والتخلص الآمن من القمامة، للحفاظ على صحة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة والوقاية من الأوبئة والأمراض.

من جانبه، أوضح هشام معوض مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه تم تفريغ 25 ألف متر مكعب من المحطة الوسيطة بقرية بني محمد سلطان بالتعاون مع الوحدة المحلية واحدي الجمعيات الأهلية، وتم عمل سور للموقع وزراعته بالأشجار والمساحات الخضراء، وكذلك غلق مقلب القمامة بشرق النيل لقربه من مدينة المنيا الجديدة، وكذلك تفريغ 40 ألف متر مكعب من المحطة الوسيطة بمغاغة بجوار مساكن الشيخ زياد، وذلك لتشغيل المحطة لخدمة مصنع تدوير القمامة بمركز العدوة، وكذلك تفريغ 50 ألف متر مكعب من المحطة الوسيطة بمطاي البلد، وكذلك تفريغ ورفع 40 ألف متر مكعب من مخلفات المحطة الوسيطة بقرية مرزوق بمركز مطاي ونقلها خارج الحيز العمراني، مشيرا إلي إنه تمت أعمال الرفع من خلال معدات المراكز التسع ومديرية الطرق بالمحافظة. وفى سياق متصل، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة نفذت عدة حملات نظافة منذ بداية الأسبوع الجارى، أسفرت عن رفع 128 طن مخلفات من داخل المدينة والقرى التابعة لها، موضحًا أن المخلفات التى تم رفعها عبارة عن 67 طن قمامة منزلية و61 طن مخلفات زراعية، وأن المحافظة حريصة على رفع كافة المخلفات والتراكمات بشوارع المدن والقرى التابعة لها حفاظاً على المظهر الجمالي، وسيولة الحركة المرورية بالشوارع والصحة العامة للمواطنين. وأكد الهجان علي ضرورة توعية المواطنين وحثهم علي التعاون مع مسئولى الوحدات المحلية للحفاظ على الجهود المبذولة فى الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال عدم القاء القمامة والمخلفات الا فى الصناديق والأماكن المخصصة لها.