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رصد ممثل قانونى لشركة أخفى 2 مليار جنيه ضرائب القيمة المضافة

الخميس، 14 مارس 2019 04:34 م
رصد ممثل قانونى لشركة أخفى 2 مليار جنيه ضرائب القيمة المضافة أموال ـ أرشيفية
فتحية الديب
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رصدت الأجهزة الأمنية نشاط ممثل قانونى لإحدى الشركات قام بإخفاء قرابة اثنين مليار جنيه عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام "حسانين .م.م "ممثل قانونى لشركة استيراد وتصدير" في أبوكبير بالشرقية – بمزاولة نشاط كبير فى مجال الاستيراد والتصدير، مُحققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من 2012 حتى 2015 حيث تبين أن تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ ( 1,892,315,380 مليار وثمانمائة إثنان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون جنيهاً ) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقرارته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها ( 18,345,067 ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة خمسة وأربعون ألفاً وسبعة وستون جنيهاً) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره ( 1,873,970,313 مليار وثمانمائة ثلاثة وسبعون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً) أخفاها عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته .

 


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