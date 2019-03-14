رئيس وزراء الجزائر يدعو للعمل الجاد مع كل الأطراف بدون استثناء بشأن الفترة الانتقالية

دعا رئيس وزراء الجزائر الجديد، نور الدين بدوى، للعمل الجاد مع كل الأطراف بدون استثناء بشأن الفترة الانتقالية، وقال رئيس الوزراء الجزائرى، فى مؤتمر صحفى، إن بلاده تمر بفترة حساسة، معلنا عن بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة لكل الكفاءات.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطنى للإصلاحات السياسية سيبدأ العمل بعد تشكيل الحكومة، وقال "نجرى محادثات لتشكيل حكومة جديدة".
وأكد رئيس الوزراء الجزائرى على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء، ووعد بأن يمثل الشباب فى الحكومة الجديدة.
وقال بدوى إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة