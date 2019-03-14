رئيس وزراء الجزائر يدعو للعمل الجاد مع كل الأطراف بدون استثناء بشأن الفترة الانتقالية

رويترز

دعا رئيس وزراء الجزائر الجديد، نور الدين بدوى، للعمل الجاد مع كل الأطراف بدون استثناء بشأن الفترة الانتقالية، وقال رئيس الوزراء الجزائرى، فى مؤتمر صحفى، إن بلاده تمر بفترة حساسة، معلنا عن بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة لكل الكفاءات.