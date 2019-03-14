رئيس موانئ البحر الأحمر يبحث مع مسئولى شركة يونانية فرص الاستثمار

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر مندوبى الشركة اليونانية Kalimbassieris Maritime للتعرف على أعمال التطوير بموانئ الهيئة والمشروعات المطروحة بنظام الاستثمار، و كيفية الترويج لها عالميا.

وكذلك بحث أوجه التعاون فى المجالات الملاحية المختلفة وكيفية جذب خطوط ملاحية جديدة للعمل بموانئ الهيئة .

واستعرض صالح مشروعات التطوير بموانى الهيئة وما تم انجازه من أعمال تطوير للموانئ خلال الفترة الماضية، والمشروعات المطروحة وفرص الاستثمار بها كما قام بالرد على كافة استفسارات الوفد حول التسهيلات و التيسيرات المتاحة للاستثمار بالموانئ المصرية .