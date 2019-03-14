video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس موانئ البحر الأحمر يبحث مع مسئولى شركة يونانية فرص الاستثمار

الخميس، 14 مارس 2019 09:22 ص
رئيس موانئ البحر الأحمر يبحث مع مسئولى شركة يونانية فرص الاستثمار اللواء أيمن صالح رئيس موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

استقبل اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر مندوبى الشركة اليونانية Kalimbassieris Maritime للتعرف على أعمال التطوير بموانئ الهيئة والمشروعات المطروحة بنظام الاستثمار، و كيفية الترويج لها عالميا.

وكذلك بحث أوجه التعاون فى المجالات الملاحية المختلفة وكيفية جذب خطوط ملاحية جديدة للعمل بموانئ الهيئة .

واستعرض صالح مشروعات التطوير بموانى الهيئة وما تم انجازه من أعمال تطوير للموانئ خلال الفترة الماضية، والمشروعات المطروحة وفرص الاستثمار بها كما قام بالرد على كافة استفسارات الوفد حول التسهيلات و التيسيرات المتاحة للاستثمار بالموانئ المصرية .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية وإعادة فتح "السويس"

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الأحمر

شركة يونانية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة