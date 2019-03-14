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علي التنمية بالمنطقة الصناعية لقناة السويس

رئيس الوزراء: خطة تتفيذية تتابع شهريا بهدف تشجيع المستثمرين

الخميس، 14 مارس 2019 05:14 م
رئيس الوزراء: خطة تتفيذية تتابع شهريا بهدف تشجيع المستثمرين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار- هبة حسام
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قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الدولة لديها تصور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون مكان للصناعات الثقيلة ومنطقة صناعية عالمية، موضحا أن المنطقة واجهتها العديد من المشاكل وخاصة المرافق، ومع انتقال ولاية المنطقة لهيئة قناة السويس بدأت مشروعات البنية التحتية تكتمل .

وأضاف مدبولى ، في مؤتمر صحفي عقب زيارته للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أنه تفقد عددا من المشروعات بالمنطقة، مؤكدا أهمية القطاع الخاص ورغبة الدولة في مشاركة القطاع الخاص خاصة، وأن الهدف الحقيقي هو رؤية المصانع قائمة علي أرض الواقع .

وأوضح مدبولى ، أنه تم الإتفاق مع الوزراء علي وضع خطة تنفيذية يتم متابعتها شهريا بشأن رؤى ومطالب  المستثمرين لتنمية المنطقة الصناعية لقناة السويس ، موضحا أن المستثمرين طالبوا بوجود حي سكني بالمنطقة وسيتم العمل علي هذا الأمر  


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