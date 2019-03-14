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رئيس الوزراء العراقى يكشف عن زيارة مرتقبة للسعودية

الخميس، 14 مارس 2019 01:48 م
رئيس الوزراء العراقى يكشف عن زيارة مرتقبة للسعودية رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
بغداد (أ ش أ)
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كشف رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة له الى السعودية، معربا عن تطلعه لزيادة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب عبد المهدى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس الوزراء استقبل بمكتبه وزير التجارة والاستثمار فى المملكة العربية السعودية ماجد القصبى والوفد المرافق له، وأعرب خلال اللقاء عن تطلعه نتطلع لزيادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية فى جميع المجالات و إرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين فى البلدين الشقيقين" .

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية التى يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التى تنتهجها الحكومة العراقية .. كما أعرب عن تطلعه للمضى قدما فى العلاقات الثنائية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة إلى المملكة العربية السعودية .

من جانبه، نقل الوزير السعودى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان لعبد المهدى وحرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون فى المجالات كافة، والرغبة فى أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل الى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة".

وجرى بحث الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة، حيث أبدى الجانب السعودى استعداده للتعاون الاقتصادى والنفطى والربط الكهربائى والمشاركة بجهود إعمار العراق .

 

 


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