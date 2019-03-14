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رئيس الوزراء الأسترالى: نرفض عودة الدواعش إلى بلادنا

الخميس، 14 مارس 2019 04:21 م
رئيس الوزراء الأسترالى: نرفض عودة الدواعش إلى بلادنا رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
كانبرا (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الخميس، إنه لن يعرض مواطنيه للخطر عن طريق استعادة المتطرفين الأستراليين من الشرق الأوسط، بعد أن طلبت أرملة مقاتل بتنظيم داعش، إعادة أطفالها إلى البلاد من مخيم للاجئين السوريين.

وأضاف موريسون - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "سكاى نيوز" عربية - أن الأستراليين الذين أخذوا عائلاتهم لمناطق الحرب من أجل القتال فى صفوف "داعش" عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم.

وتأتى تصريحات رئيس الوزراء الأسترالى، بعد مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة الأسترالية مع امرأة فى مخيم للاجئين شمالى سوريا، قالت إنها تعيش مع ابنها الصغير وابنتها البالغة من العمر 6 أشهر، التى تعانى سوء تغذية منذ فرارها من بلدة الباغوز.

وتعد بلدة الباغوز آخر معقل لتنظيم "داعش" فى سوريا، ويبدو أن هزيمة التنظيم المتطرف بها مسألة وقت فقط، حيث تستعد قوات سوريا الديمقراطية لشن هجوم أخير على البلدة.

 


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