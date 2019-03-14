دواوين الوزارات.. فحص 4.1 مليون تلميذ منذ إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: غدا آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هجرية

وزارة التموين:

"التموين" تعلن استمرار طرح السلع الغذائية بكميات كبيرة بالمجمعات الاستهلاكية

فيديو.. التموين: مستمرون فى صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات

وزير التموين لـ"اليوم السابع": تنقية البطاقات ستظل مستمرة لاستبعاد غير المستحقين فقط دون المساس بمحدوى الدخل.. واستمرار فترة توفيق أوضاع من لديهم عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. ولن نسمح بالاصطياد فى الماء العكر

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تؤكد تدريب معلمى رياض الأطفال على منهج "كونكت بلس" أواخر مارس

"التعليم" تؤكد تدريب معلمى رياض الأطفال على منهج "كونكت بلس" أواخر مارس

وزارة الصحة:

الصحة: فحصنا 38.7 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها وحتى الآن

الصحة: فحص 4.1 مليون تلميذ منذ إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

وزارة الزراعة:

الزراعة: الاتحاد الأوروبى يشيد بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية

"الزراعة" تؤكد استمرار أعمال الحملة القومية للقمح حتى الحصاد لزيادة الإنتاج

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: قبول طلبات 194 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 2500 جنيه

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: سنعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد

وزير الأوقاف: الإبلاغ عن تجار المخدرات واجب دينى ووطنى