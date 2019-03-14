دايلى ميلى تصف البرلمان البريطانى بـ "مجلس الحمقى" بعد رفضهم خطة ماى

كتبت ريم عبد الحميد

وصفت صحيفة "دايلى ميل"، البرلمان البريطانى بأنه "مجلس الحمقى"، وذلك فى أعقاب رفض المشرعين الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، بعد رفض سابق لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى للبريكست.

وقالت "دايلى ميل" فى غلاف عددها اليوم، الخميس، تحت عنوان "مجلس الحمقى" إنهم، أى المشرعون، تعهدوا بإنجاز البريكست الذى صوتت بريطانيا لصالحه، وكان فى متناول أيديهم. لكن بدلا من ذلك، اختار أعضاء البرلمان المزدرون ليلة أمس أن يغرقوا بلادنا اليائسة فى الفوضى برفضهم لخطة ماى.



غلاف دايلى ميل

وكان المشرعون البريطانيون قد رفضوا أمس، الأربعاء، الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق فى أى حال من الأحوال، وذلك فى تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.

وصوت المشرعون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.