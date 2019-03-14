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الخميس، 14 مارس 2019 06:07 م
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حلف شمال الأطلسى يتجه صوب تحقيق مطالب ترامب بشأن التمويل

الخميس، 14 مارس 2019 05:42 م
حلف شمال الأطلسى يتجه صوب تحقيق مطالب ترامب بشأن التمويل الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج
رويترز
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كشف التقرير السنوى لحلف شمال الأطلسى فى عام 2018 الذى صدر اليوم الخميس أن الحلف الذى تقوده الولايات المتحدة يقترب من تحقيق تعهده بتخصيص 2% من الناتج الوطنى للدفاع سنويا حيث سجل إنفاق الحلفاء الأوروبيين 1.51% وهو أعلى مستوى فى 5 أعوام.

ورفع المزيد من الحلفاء الأوروبيين فى حلف شمال الأطلسى ميزانية الدفاع فى عام 2018 وكانت الزيادة كبيرة فى دول البلطيق وبولندا وهولندا لكن 6 حكومات فقط نجحت فى تحقيق الهدف الذى تطالب به الولايات المتحدة بينما تخلفت ألمانيا وانخفض إنفاق كندا.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "نواجه معضلة.. ففى وقت يشكك فيه البعض فى قوة الحلف، نقوم بالفعل ببذل المزيد.. أكثر من أى وقت مضى".

وقفز الإنفاق فى بلغاريا ودول البلطيق وهولندا بنحو 20% تقريبا فى عام 2018 مقارنة مع عام 2017. وحققت إستونيا واليونان وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وبريطانيا هدف 2% فى العام الماضى. وتقترب رومانيا أيضا من تحقيق هذا الهدف.

 

 


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