video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

15 يوما بتهمة النصب

حبس مستريح سوهاج صاحب شعار "خليك في المضمون "

الخميس، 14 مارس 2019 05:12 م
حبس مستريح سوهاج صاحب شعار "خليك في المضمون " المتهم
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
 
قررت محكمة طهطا بسوهاج تجديد حبس "أحمد م م ر" 44 سنة مستريح سوهاج صاحب شعار خليك في المضمون 15 يوما على ذمة التحقيقات ، عقب قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية  من بعض المواطنين وصلت مبدئيا 10 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فى التجارة مقابل أرباح شهرية إلا إنه لم يفى بوعده.
 
ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة له من إلقاء القبض على  المتهم ، صاحب شعار " خليك فى المضمون"، والذى كان يروجه على صفحات التواصل الاجتماعى لاستقطاب العملاء، وذلك عقب تعدد البلاغات ضده من المواطنين، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت مبدئيا 10 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فى التجارة مقابل أرباح شهرية.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح ، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط قسم شرطة طهطا مفادها ، مشاهدة متهم هارب فى قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين بشارع البنك الأهلى دائرة القسم ، وعلى الفور،وبعرض المعلومات على العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تكليف العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد عبدالصبور بسرعة التوجه  رفقة  قوة إلى مكان المعلومات.
 
أسفرت الجهود عن ضبط المتهم المتحرى عنه  وتم نقله تحت حراسة مشددة لديوان قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة ، لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وبمراجعة التحريات تبين أنه في غضون   فبراير من الشهر الماضى، تعددت  البلاغات داخل قسم شرطة طهطا  ضد صاحب توكيل زيوت ويقيم بدائرة القسم بتهمة النصب والاحتيال وتبين أن مقدم البلاغ  "أحمد ع ع" 34 سنة، مدرس ويقيم بناحية القرنه الأقصر، و" 9" آخرين يتضررون فيها  من "أحمد م م ر" 44 سنة، صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا ، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "6.275.000" جنيهًا لتوظيفها، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ تم تحرير محضرا بالواقعة في حينها وكلفت المباحث بالتحرى في الواقعة إلى أن تم ضبط المتهم المتحرى عنه وبعرضه أصدرت المحكمة قرارها بحبسه .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مستريح بسوهاج رفع شعار "خليك فى المضمون" بعد استيلائه على 10 ملايين جنيه

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

مستريح سوهاج

اخبار الحوادث

نصب واحتيال




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

خادمة مايكل جاكسون تكشف: لم يحب زوجته وكان يجبرها على النوم فى غرفة الضيوف..وتؤكد: تزوجها ليستغل ثروة والدها الأسطورية وحقوق أكثر من 1000 أغنية.. رأى نفسه أحسن شخص فى العالم وبدأ ينهار حينما واجهناه بحقيقته

خادمة مايكل جاكسون تكشف: لم يحب زوجته وكان يجبرها على النوم فى غرفة الضيوف..وتؤكد: تزوجها ليستغل ثروة والدها الأسطورية وحقوق أكثر من 1000 أغنية.. رأى نفسه أحسن شخص فى العالم وبدأ ينهار حينما واجهناه بحقيقته

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة