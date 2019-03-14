حبس مستريح سوهاج صاحب شعار "خليك في المضمون "

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة طهطا بسوهاج تجديد حبس "أحمد م م ر" 44 سنة مستريح سوهاج صاحب شعار خليك في المضمون 15 يوما على ذمة التحقيقات ، عقب قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين وصلت مبدئيا 10 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فى التجارة مقابل أرباح شهرية إلا إنه لم يفى بوعده.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة له من إلقاء القبض على المتهم ، صاحب شعار " خليك فى المضمون"، والذى كان يروجه على صفحات التواصل الاجتماعى لاستقطاب العملاء، وذلك عقب تعدد البلاغات ضده من المواطنين، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت مبدئيا 10 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فى التجارة مقابل أرباح شهرية.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح ، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط قسم شرطة طهطا مفادها ، مشاهدة متهم هارب فى قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين بشارع البنك الأهلى دائرة القسم ، وعلى الفور،وبعرض المعلومات على العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تكليف العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد عبدالصبور بسرعة التوجه رفقة قوة إلى مكان المعلومات.

أسفرت الجهود عن ضبط المتهم المتحرى عنه وتم نقله تحت حراسة مشددة لديوان قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة ، لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وبمراجعة التحريات تبين أنه في غضون فبراير من الشهر الماضى، تعددت البلاغات داخل قسم شرطة طهطا ضد صاحب توكيل زيوت ويقيم بدائرة القسم بتهمة النصب والاحتيال وتبين أن مقدم البلاغ "أحمد ع ع" 34 سنة، مدرس ويقيم بناحية القرنه الأقصر، و" 9" آخرين يتضررون فيها من "أحمد م م ر" 44 سنة، صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا ، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "6.275.000" جنيهًا لتوظيفها، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ تم تحرير محضرا بالواقعة في حينها وكلفت المباحث بالتحرى في الواقعة إلى أن تم ضبط المتهم المتحرى عنه وبعرضه أصدرت المحكمة قرارها بحبسه .