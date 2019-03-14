حبس عاطلين قتلا فتاة بعد اتهامهما لها بسرقة هاتف محمول بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطلين قتلا فتاة بإمبابة، بعدما تعديا عليها بالضرب واتهامها بسرقة هاتف محمول من أحدهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وقال المتهمان إنهما تعرفا على الفتاة منذ عدة أشهر، حيث إنها تقيم بالشارع، بالقرب من كوبرى الساحل بإمبابة، وبررا ارتكابهما الجريمة، نتيجة استيلاء المتهمة على هاتف محمول ملك أحدهما، ورفضها إعادته.

وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة، وتقديم تقرير للنيابة العامة.

وتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إخطارا من قوة أمنية يفيد ضبط شخصين أثناء محاولتهما التخلص من جثة فتاة من أعلى كوبرى الساحل.

واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.