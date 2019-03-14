حالة الطقس اليوم الخميس 14/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 أمتار إلى 5ر3 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض حاد و ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلاتها بحدود 5-6 درجات مئوية، و يعود الطقس ليُصبح بارداً و غالباً غائم، مع هطول الأمطار على فترات في مناطق مُختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً وقد تترافق مع حدوث الرعد و تساقط البَرَد أحياناً، ومع ساعات العصر والمساء، يتوقع تشكل الضباب وعبور سُحب ملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى نشطة السرعة مع هبات قوية تثير الغبار والأتربة خاصة في الاجزاء الصحراوية.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول لاحقاً إلى شمالية مُعتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: مائج صباحاً (40-60سم)، يتحول إلى هادئ مساءً، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية .

ليلاً: يكون الطقس بارداً و رطباً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السُحب المُنخفضة، وضبابياً في المرتفعات مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع استمرار هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في أجزاء من شمال وربما وسط المملكة، والرياح تخف سرعتها بشكل واضح و تصبح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.