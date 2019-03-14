تنفيذ 1300 حكم متنوع وضبط 103هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1300 حكم متنوع منها 907 حكمًا جزئيا و53 حكما مستأنفا و289 حكم غرامات و49 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8850 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكومًا عليهم.

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.