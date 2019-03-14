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تنفيذ 1251 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الخميس، 14 مارس 2019 02:53 ص
تنفيذ 1251 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1251 حكمًا متنوعًا منها 877 حكمًا جزئيا  و45 حكم مستأنف و279 حكم غرامات و47 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه، فيما تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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