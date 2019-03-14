تقرير دولى: نمو السوق الفندقية فى مصر بنسبة 30% خلال يناير

كتبت: إنجى مجدى

كشف تقرير لشركة كوليرز إنترناشيونال، الكندية، عن نمو سوق الفنادق فى مصر بنسبة 30% خلال يناير 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وبحسب موقع اوتيل مانيجمينت، المختص بصناعة الفنادق والسياحة حول العالم، فإنه وفقا لتقرير التوقعات الخاص بفنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كوليرز إنترناشونال، فإن السوق المصرية شهدت نموا فى الإيرادات الفندقية بنسبة 30% خلال يناير من العام الجارى، مدفوعا بزيادة معدل الإشغال نظرا لأنشطة الشركات القوية والترفية.

وفقًا لتوقعات العام بأكمله لعام 2019، يتوقع محللو International Colliers أن تشهد القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية معدلات إشغال تبلغ 77% و 58% و 68% و 80% على التوالي. وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد الأسواق المصرية الكبرى معدل نمو سنويًا فى إيرادات الغرفة المتوافرة يبلغ 13% 2019.

وذكر التقرير أن "التوقعات بالنسبة للأسواق المصرية لا تزال قوية، فمن المتوقع أن تستمر منتجعات البحر الأحمر فى الاستفادة من التصورات الأمنية الإيجابية وعودة السياح من المصدر الرئيسى للأسواق". وخلال الشهر المضى، لاحظت كابيتال إيكونوميكس أن قطاع السياحة فى مصر يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2010.