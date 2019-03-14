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تعرف على رأى لجنة الفتوى بالأزهر فى حكم الرسم بالفحم والنحت

الخميس، 14 مارس 2019 04:00 ص
تعرف على رأى لجنة الفتوى بالأزهر فى حكم الرسم بالفحم والنحت دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على
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ما حكم الرسم بالفحم والنحت؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وأفادت لجنة الفتوى بالآتى: 
الإسلام لا يحارب الفن الهادف، بل يدعو إليه ، ويحث عليه؛ لأن الفن في حقيقته إبداع جمالي لا يعاديه الإسلام، والنحت والتصوير من الفنون، فالإسلام لا يحرمه ؛ ولكنه في نفس الوقت لا يبيحه بإطلاق ؛ بل يقيد إباحته بقيدين هما: أن لا يقصد بالشيء المنحوت أو المصور عبادته من دون الله . القيد الثاني: أن يخلو النحت والتصوير من المضاهاة لخلق الله – عز وجل –التي يُقصد بها أن يتحدى صنعة الخالق -عز وجل- ويفتري عليه بأنه يخلق مثل خلقه . 
 
فإذا انتفى هذان القيدان فالنحت والتصوير مباح ، ولا شيء فيه . والدليل على ذلك قوله – تعالى - :" يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ" , فقد امتن الله في هذه الآية الكريمة على سيدنا سليمان بصناعة التماثيل ، فدل ذلك على أنها لم تكن للعبادة؛ لأن الله لا يمتن بما هو شرك ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا لِقَوْلِهِ- تَعَالَى- : { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ } .
 
 

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