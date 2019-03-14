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ترامب يستبعد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 14 مارس 2019 11:46 م
ترامب يستبعد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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استبعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إجراء استفتاء عام ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست". 
وأضاف ترامب - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى المكتب البيضاوى مع رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار - يقول "لا اعتقد فى إمكانية إجراء استفتاء ثان من جانب الناخبين فى بريطانيا بشأن (بريكست)، إن تلك الخطوة ستكون غير عادلة بالنسبة لمن أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبى". 
وأضاف ترامب - فى المؤتمر الصحفى الذى بث راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية مقتطفات منه - "لقد نصحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى بشأن كيفية التفاوض لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبى، لكنها لم تصغ لنصيحتى".
وقال ترامب "إن مسألة الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا من أكثر القضايا المعقدة فى موضوع بريكست والذى أدى إلى حدوث انقسام فى مواقف دول كثيرة".
وأعرب عن أمله فى خروج مفاوضات "بريكست" بنتائج طيبة ، مشيرًا إلى أن واشنطن على استعداد لإبرام اتفاق تجارى كبير للغاية مع المملكة المتحدة فى أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبى. 
وحذر ترامب أيضًا من عواقب انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى انه في حالة رفض الاتحاد الأوروبي التفاوض مع واشنطن، فإن الولايات المتحدة سوف تقدم على اتخاذ إجراء سيكون قاسيًا من الناحية الاقتصادية.
من جانبه ، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي عن أسفه لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلاً "المملكة المتحدة تمثل جزءًا مهمًا للغاية من الاتحاد الأوروبي".
وكشف رئيس الوزراء الأيرلندى عن أن أكثر ما يهم جمهورية أيرلندا هو ألا يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حدوث مشاكل بالنسبة لأيرلندا الشمالية التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، قائلاً "يتعين عدم وجود حدود صعبة مع أيرلندا الشمالية أو أي شيء يمكن أن يعكر صفو عملية السلام".


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بريكست

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